Verso la final four di Bologna, il 25 e 26 gennaio, con nuove regole: 15 secondi per ricominciare e solo un cambio di campo. Il volley va di fretta: abbracci accorciati in Coppa Italia

Ormai è diventata un appuntamento tradizionale: per la Coppa Italia del volley maschile ci si trova sotto le Due Torri, a Bologna, dove sabato 25 e domenica 26 gennaio all’Unipol Arena si giocheranno il trofeo Perugia, Verona, Trentino e Civitanova. E anche quest’anno il trofeo si presenta come un laboratorio di novità, per aumentare divertimento e spettacolo, come ha assicurato il presidente di Lega Massimo Righi: "Ci siamo focalizzati sui tempi morti che intendiamo ridurre drasticamente: le partite hanno ricominciato a durare di più e non ce lo possiamo permettere per le televisioni" dice.

Le nuove proposte: dopo la fine di uno scambio, partirà un countdown di 15 secondi entri i quali dovrà essere effettuato il servizio successivo, tranne nel caso di campo da asciugare ovviamente. "Limiteremo il tempo degli abbracci dopo i punti, siamo uno sport affettuoso, ma questi ci portano via almeno 15-20 minuti in più a partita – dice Righi –. E poi non procederemo al cambio campo a fine set: solo al terzo ci sarà l’inversione, onde evitare i tanti flussi di squadre e di carrelli da una panchina all’altra".

Attesi oltre 15mila tifosi sugli spalti nella due giorni all’Unipol Arena – domenica verso il tutto esaurito, per sabato ancora tagliandi disponibili – teatro dell’evento per la sesta volta nelle ultime sette edizioni. Con occhi puntati da tutto il mondo, dalla Polonia agli Emirati Arabi, sede papabile per la prossima Supercoppa. "Vorremmo organizzare un evento futuro in quell’area. La sede? Dovrebbe essere Dubai. Non sarebbe una scelta per fattori economici, ma emozionali".

Sabato le semifinali, Perugia-Verona (ore 16.15) e Trentino-Civitanova (18.30), domenica, alle 15.15, la finale. Tutte le gare in diretta RAI Sport e VBTV.

Giovanni Poggi