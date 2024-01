VICINI alla squadra. I tifosi civitanovesi oggi al PalaBarton

La Lube verrà sostenuta da un centinaio di tifosi che hanno acquistato i biglietti e si recheranno a Perugia col pullman o mezzi propri. Sognano di vedere i vice campioni d’Italia piazzare il gran blitz, cosa riuscita finora solo a Milano col 2-3 di Santo Stefano, di sicuro pretendono una prova concentrata e combattiva. Considerando i due precedenti stagionali c’è il rischio che sarà una gara bella lunga. Entrambe le sfide tra Supercoppa e campionato infatti sono terminate al tie-break e per il 3-2 dell’Eurosuole Forum sono servite 2 ore e 39 minuti. Una maratona, l’ottavo incontro di sempre più lungo nella storia della A1 e fino a questo momento il più lungo dell’attuale SuperLega. A firmare quella vittoria i 32 punti (col 60%) di uno scatenato Lagumdzija. La vigilia della Lube è stata caratterizzata dalla visita del ct azzurro De Giorgi. Da settimane sta girando nei club e stavolta è toccato alla sua ex Lube.

In casa Sir invece la vigilia ha visto Leon confermare che a fine stagione andrà via. Un’ammissione che però non ha rovinato l’ambiente. Lo schiacciatore 30enne era arrivato nel 2018 come il padrone del mondo avendo vinto tutto con lo Zenit Kazan e avendo fatto piangere anche la Lube nella finale Mondiale 2017 e di Champions pochi mesi dopo. Invece qui la Lube si è sempre rifatta, battendo Perugia in tutte e tre le finali Scudetto e Leon non ha fatto compiere il salto di qualità alla Sir nemmeno in Europa. Non verrà così tanto rimpianto perché da tempo veniva criticato per lo scarso impegno in difesa, inoltre Plotnytskyi come sostituto è un lusso…In passato il suo nome era stato accostato proprio alla Lube ma sembra fantamercato considerato il calo di rendimento e l’ingaggio faraonico (si dice 1milione di euro annui). Attenzione invece ai rumors che danno gli umbri in forte pressing su Balaso.

Andrea Scoppa