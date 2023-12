Vittoria e sorrisi. Milano travolgente. Modena s’inchina

di Giuliana Lorenzo

Nel 2019 in un Mediolanum Forum sold out, l’Allianz Milano batteva Modena. Questa volta, quella che è di solito la casa dell’Olimpia Milano, non è stracolma (ci sono comunque 7118 spettatori) ma il risultato è sempre lo stesso. Milano contro la Valsa Group Modena si impone per 3 a 0. Termina così nel migliore dei modi il 2023 dei meneghini e inizia con la giusta attitudine il girone di ritorno dei lombardi. Dopo un avvio di stagione contraddistinto da diverse defezioni per problemi fisici, Milano sta trovando la giusta continuità di rendimento. Il club del presidente Fusaro si candida così a essere una delle formazioni da tenere d’occhio in chiave play off.

Contro Modena, coach Piazza opta per il “solito” sestetto titolare. Porro alla regia (poi tra i migliori), al centro capitan Piano con Loser, in banda Ishikawa (contro Perugia era subentrato a Mergarejo) insieme a Kaziyski e opposto il belga Reggers. Avvio equilibrato con un po’ di errori da ambo le parti, soprattutto dai nove metri. Sono gli ospiti a rompere l’inerzia del match per poi subire la rimonta avversaria. La formazione di coach Petrella riaggancia però i meneghini sul 19 pari. I ritmi sono intensi e serrati come successo anche all’andata, quando a vincere al tie break fu Modena. Dopo tre set point, ai vantaggi, ci pensa Kaziyski a portare a casa un set sudato ma guadagnato (57% di percentuali in attacco e 4 muri punto). Nel secondo parziale, sulla scia dell’entusiasmo per la conquista del primo, è l’Allianz Milano a partire subito bene portandosi sul 6 a 3. Modena, si sa, non è avversario da sottovalutare e così i canarini riagganciano i lombardi. Bruno prova a innescare tutti i suoi schiacciatori e variare molto alla regia. La compagine di casa, dalla sua, non vuole sfigurare davanti al pubblico amico: tiene alta la concentrazione e sfrutta qualche errore di troppo dei gialli. L’apporto di Ishikawa, mancato per alcune giornate si fa sentire e in cambio palla Milano fa male. L’Allianz va sul 2 a 0. Avvio di terzo set sulla calca del primo, con il punteggio in bilico. La squadra di Roberto Piazza, però, non si fa intimorire. Sospinta dal calore del pubblico continua a lavorare molto bene in fase offensiva. La certezza di questo inizio campionato, Loser, si conferma ancora una volta uomo determinante. Reggers e Kaziyski non sono determinanti ma comunque contribuiscono a mettere importanti palloni a terra. Grazie a tre ace di fila proprio del nipponico i milanesi cappano sul 19 a 11. Gli ospiti non reggono l’onda d’urto e nonostante Juantorena cerchi di tenere su i compagni, i tanti errori le imprecisioni in ricezione e in attacco non permettono a Modena di recuperare terreno. L’Allianz fa suo l’incontro.

"L’anno si conclude nel migliore dei modi – dice Piano – vincere 3 a 0, in casa che poi non è veramente la nostra ma è quella dei grandi eventi è bello. Penso che sia un momento in cui tutti stiano dando un bel contributo. Siamo in 13 e tutti determinanti per partite come queste anche se magari non tutti hanno spazio, ma durante la settimana si costruiscono quest partite e l’abbiamo fatto". Poi, in vista del 2024: "Il mio 2023 è stato un anno doloroso. Dal punto di vista pallavolistico – dice – ci auguro un anno adrenalinico. Da quello personale, invece, mi augurerei un inizio anche in salita ma che mi permetta di arrivare a una bella “vista”. È stato un 2023 tosto. Mi auguro di riacquisire la spensieratezza e il sorriso che mi hanno sempre contraddistinto".

ALLIANZ MILANO–VALSA GROUP MODENA: 3 - 0 (27 - 25; 25 – 17; 25 - 18)