VITTORIA NETTA. Castelferretti sbanca il parquet di Loreto

loreto

0

castelferretti

3

PARZIALI: 21-25, 20-25, 19-25

NOVA VOLLEY : Carotti 4, Conocchioli 1, Areni 5, Zazzarini, Campana 3, Torregiani 10, Alessandrini 4, Vecchietti 5, Mangiaterra, Dignani (L), Forconi, Papa, Marchetti 5. All. Iurisci.

SABINI CASTELFERRETTI: Pettinari 3, Gaggiotti, Giuliani 2, Pieroni, Mancinelli 18, Palazzesi, Violini 18, Mariotti, Schiavoni 3, Beni, Giaccaglia 9, Toccacieli, Marchetti A. (L), Mazzanti 4. All. Fabbietti.

ARBITRI: Landini e Biniaszewski

Il derby è di Castelferretti che viola nettamente il PalaSerenelli. Brusca frenata di Loreto che si ferma dopo quattro vittorie consecutive restando in sesta posizione. Nel palas loretano gli ospiti vincono con merito, con la Sabini che nei primi due set comanda gioco e punteggio con pochi sprazzi dei neroverdi. Nella terza frazione la partita è viva, ma gli ospiti la chiudono senza tentennamenti. Meglio Castelferretti in quasi tutti i fondamentali: a muro (11 contro 4), in attacco 47% contro 35% e al servizio (4 contro 1).