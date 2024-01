Voglia di rivincita. Milano con Cisterna. Bestia nera da battere

Dopo la batosta europea, rimediata in casa dell’Aluron CMC Warta Zawiercie in terra polacca, l’Allianz Milano deve dimostrare carattere e continuare a far bene in Superlega, dove attualmente è quinta. Oggi alle 17, finalmente in casa, dopo tre trasferte, arriva Cisterna Volley. Come un po’ successo nel caso dei match contro la Gas Sales Bluenergy Piacenza, la vittoria contro i laziali è diventata quasi un tabù. All’andata, ma era un’altra Milano (senza Porro e Dirlic), fu 3 a 0 per Latina. Nei precedenti, comunque, Cisterna ha vinto 17 volte contro le 10 dell’Allianz e l’ultimo successo, risale a febbraio 2022.

"Cisterna Volley è un avversario ostico – spiega il Direttore Sportivo Fabio Lini - che arriva da due vittorie e che sembra avere un conto aperto con noi.... Certamente vincere per noi rappresenterebbe un consolidamento in classifica e un buon viatico per un mese decisivo per le sorti della stagione. Per cui appena rientrati abbiamo messo testa e gambe al 101% per la gara di oggi". Poi, i lombardi cercheranno, giovedì di riaprire il conto con l’Aluron, all’Allianz Cloud, continuando così il proprio percorso in Europa e in Coppa Cev.

Giuliana Lorenzo