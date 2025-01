Volley A1 donne, il coach dopo la sconfitta con Conegliano. Pistola: "Megabox ok. Usciamo a testa alta»

A testa alta. La Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia è uscita dalla Coppa Italia Frecciarossa per mano delle campionesse del mondo della Prosecco Doc Imoco Conegliano, imbattute nella stagione 2024/25. Le tigri hanno tenuto testa alle avversarie per tutta la partita, riuscendo più volte a reagire ai loro tentativi di fuga e arrivando ad una lunghezza di distacco nei finali del secondo e terzo parziale.

Le venete erano reduci dal tour de force in Cina che le ha viste aggiudicarsi il titolo iridato ed hanno pagato un po’ la fatica degli impegni ravvicinati, ma coach Santarelli ha schierato tutte le sue titolari, segno del rispetto nei confronti della Megabox e della ferma volontà di aggiudicarsi la partita senza correre rischi inutili.

Quanto alle tigri, molto confortante il set giocato da Simone Lee, apparsa già in buona forma, e, in generale, lo spirito gettato in campo dall’inizio alla fine. "Abbiamo onorato sino in fondo la manifestazione, per la società la qualificazione ai quarti di finale di Coppa Italia era un traguardo importante, e la squadra lo ha raggiunto meritatamente – così coach Andrea Pistola –, le ragazze hanno affrontato Conegliano senza paura, giocando la partita che volevo e che mi aspettavo: quest’anno con le big abbiamo sempre offerto delle belle prestazioni, giocando alla pari. Non ho niente da rimproverare alla squadra, siamo stati in partita per tutti e tre i set. Quanto a Simone Lee, il suo recupero prosegue: era in programma che con Conegliano giocasse un set, e così è stato. Tra l’altro è stata molto efficace, il che è importante in vista dei prossimi impegni di campionato".

Domenica 5 gennaio alle 17, infatti, la squadra biancoverde sarà in trasferta a Busto Arsizio contro la Eurotek Uyba, vera e propria sorpresa della stagione, attualmente settima con cinque punti di vantaggio sulle tigri. Si tratta di un vero e proprio scontro diretto nella lotta per la qualificazione ai play-off.

b. t.