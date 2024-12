Volley A1 femminile

PERUGIA – Il fine settimana senza gare ufficiali è trascorso tra allenamenti tecnici con la palla e quelli in palestra pesi, con un occhio rivolto alle dirette avversarie nella corsa alla salvezza. Al giro di boa della serie A1 femminile la Bartoccini Mc Restauri Perugia respira aria di soddisfazione. Le magliette nere hanno chiuso all’undicesimo posto, tre lunghezze sopra la zona retrocessione, un traguardo che sembrava irraggiungibile appena un mese fa. Nel giro di quattro settimane sono arrivate tre vittorie che hanno cambiato radicalmente la prospettiva. A dare un giudizio sul girone d’andata ci pensa la palleggiatrice Giulia Orlandi: "Il nostro cammino, è stato un crescendo costante. All’inizio abbiamo faticato ma i risultati ci hanno dato fiducia. Siamo in piena corsa per la salvezza. Anche un dettaglio può fare la differenza alla fine del torneo. È stato molto importante chiudere l’andata con una vittoria pesante contro Talmassons. Siamo stati dei caterpillar".

La classifica: Conegliano Veneto 39, Scandicci 30, Milano 28, Novara 27, Busto Arsizio 26, Chieri 23, Bergamo 21, Vallefoglia 17, Pinerolo 15, Firenze 12, Perugia 11, Talmassons 9, Cuneo 8, Roma 7.