Volley A1 femminile: anticipo oggi alle 17 contro Egonu e compagne. Il Bisonte ci prova. Ma a Milano è dura

Rinfrancato dalla bella vittoria della scorsa settimana contro il Chieri che ha interrotto la striscia delle sei sconfitte consecutive Il Bisonte Firenze, nell’ultima trasferta della stagione, scenderà in campo oggi alle 17 (diretta sulla piattaforma vbtv) a Milano contro una squadra fortissima, ancora in piena corsa per il secondo posto in campionato e reduce dalla vittoria perentoria per 3-0 di martedì scorso nella gara di andata della semifinale di Cev Champions League contro le turche del Fenerbahce.

Sulla carta il risultato di questa sfida parrebbe scontato a favore della squadra di Gaspari ma le bisontine hanno dalla loro il fatto di poter scendere in campo con la mente libera, sapendo che non hanno assolutamente più niente da perdere visto che i play-off sono definitivamente tramontati ma la salvezza è già sicura in cassaforte. Parisi, da ex avendo già allenato in passato Milano, conosce le difficoltà della gara ma dà la carica: "Milano in questi giorni è impegnata anche in Champions e contro di noi avrà bisogno di fare bottino pieno perché si gioca il secondo posto in campionato e non può più concedere niente. Dal nostro punto di vista abbiamo un’altra possibilità di confrontarci con un top team, non dobbiamo aver alcun timore reverenziale e dovremo cercare di avere un approccio più corretto rispetto all’andata e ad altre partite con le big, l’obiettivo è quello di entrare in campo con la mente sgombra e di giocare come sappiamo, rimanendo più tranquilli possibili con la capacità di accettare i momenti in cui Milano sarà superiore e di restare attaccati al match per provare a metterle in difficoltà".

Con la maglia avversaria ci saranno Sonia Candi che giocò a Firenze nella stagione 2018/19, e Nika Daalderop che vi rimase dal 2018 al 2020, mentre sull’altro fronte Alessia Mazzaro, che ha militato nel Vero Volley in A2, nel 2015/16. Le due squadre si sono già affrontate diciannove volte, con sette vittorie per le bisontine: l’ultima in trasferta il 5 febbraio 2017, per 3-1.

