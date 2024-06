Volley A1 femminile Bartoccini, nuovo colpo. Presa Beatrice Gardini. "Qui mi sento a casa"

PERUGIA – La Bartoccini Fortinfissi Perugia per la prossima serie A1 femminile torna a ingaggiare la schiacciatrice Beatrice Gardini proveniente da Vallefoglia (A1): "Nonostante sia già stata a Perugia in un anno molto difficile, mi sono sentita subito a casa. Appena ho saputo dell’opportunità di poter tornare ho subito accettato. In questo ultimo anno più che dal punto di vista tecnico, sento di esser cresciuta nella consapevolezza dei miei mezzi, delle mie qualità e del contributo che posso dare alla squadra. Ritrovo solo Benedetta Bartolini, con la quale avevo già giocato due anni fa. Le altre le conosco solo da avversaria. Ad ogni modo una parte della formazione dell’anno scorso sarà la stessa e questo è importante, perché aldilà delle qualità delle singole, credo che la vera forza della squadra della passata stagione fosse nella coesione del gruppo. In questo è stato sicuramente fondamentale il lavoro di Andrea Giovi, che ho conosciuto nella veste di assistente. Ho sempre pensato che potesse avere le qualità per fare il tecnico di una squadra. Ha una visione e una sensibilità diversa verso noi atlete che viene soprattutto dalla sua importante carriera da giocatore".

Alberto Aglietti