Volley A1 femminile Bartoccini, nuovo colpo . Presa Stefania Recchia: "Grande opportunità"

PERUGIA – C’è ancora una mossa di mercato della Bartoccini Fortinfissi Perugia per la prossima serie A1 femminile. Marcia indietro delle magliette nere che hanno comunicato l’ingaggio di una nuova giocatrice nel ruolo libero dopo la rinuncia di Lillacci. A vestire la maglia di colore diverso sarà Stefania Recchia proveniente da Castellana Grotte (B1) che dice: "La chiamata di Perugia è sicuramente un qualcosa che ti lusinga particolarmente. È stata subito la mia prima scelta, rappresenta una grande opportunità. Approdare in A1 significa avverare un sogno che coltivavo sin da quando ero piccola. Sono molte felice di poter essere compagna di squadra di Sirressi. Da lei posso imparare tantissimo, per me sarà sicuramente un anno di grande crescita. Poi siamo entrambe pugliesi e sicuramente questo aumenterà l’intesa". Nata il 14 luglio 2005 a Castellana Grotte è sostanzialmente cresciuta nel settore giovanile della squadra della sua città. Inizia a giocare a volley alla tenera età di quattro anni a Castellana Grotte. La sua crescita è così veloce che esordisce in prima squadra addirittura a 11 anni in B2. Dopo la promozione in B1, a 15 anni diventa titolare.

A.A.