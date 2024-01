Volley A1 femminile. Coach Pistola: "Ora la Megabox deve trovare più continuità»

Terza vittoria interna di fila per la Megabox Ondulati del Savio. Continua così la corsa della squadra di Vallefoglia che si consolida nelle prime otto posizioni della classifica e conferma un buon periodo di forma di tutto il gruppo. Si può contare su un contributo prezioso di tutte le atlete messe in campo. "Nel secondo set – spiega coach Andrea Pistola – abbiamo avuto un calo importante in attacco nei due posti 4, mentre nel primo set sia Degradi che Gardini erano state molto brave, comunque tutte le ragazze che sono entrate in campo lo hanno fatto con la mentalità giusta e sono state capaci di sopperire alle mancanze delle compagne". Il tecnico delle tigri continua: "Trovo diversi aspetti positivi in questa partita, quello su cui dobbiamo ancora lavorare molto è la maggiore continuità nel rendimento sia delle singole che di squadra. Dobbiamo crescere a livello di mentalità di gruppo, specie nei momenti di difficoltà. Onore a Bergamo, che ha giocato la partita combattiva che ci aspettavamo: quanto a noi, rispetto all’andata siamo cresciuti come qualità di gioco".

La Megabox ha avuto la meglio contro una Bergamo tenacissima, che nella parte centrale del match ha dimostrato a lungo di potersela giocare alla pari. A metà del terzo set il team del presidente Ivano Angeli ha saputo tirarsi fuori da una partita che era diventata complicatissima, con le ospiti capaci di difendere a lungo qualunque pallone. Decisive Mingardi (26 punti col 4/% su 53 palloni) e Aleksic (16 punti e 9 muri) ottima la prova di squadra, mentre Bergamo esce comunque a testa alta (Nervini 11, 10 per Lorrayna e Daviskiba), dimostrando di essere squadra più che viva. Così alla fine della partita la mvp Maja Aleksic: "Abbiamo giocato una buona gara, battuto, murato e difeso bene, abbiamo lavorato tutta la settimana su questo. E’stata la partita che ci aspettavamo". Bellissimo il colpo d’occhio, con il pubblico allietato dalle musiche di Clarissa Vichi. Prima della partita i due sindaci di Bergamo e Pesaro hanno celebrato il passaggio di consegne tra le due capitali italiane della cultura 2023 (Bergamo, assieme a Brescia) e 2024 (Pesaro). Nel prossimo incontro, in programma al PalaMegabox domenica 14 gennaio alle 17, la Megabox riceverà la visita della Honda Olivero S.Bernardo Cuneo.

b.t.