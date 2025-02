Volley A1 femminile - Debutto in panchina di coach Chiavegatti. Il Bisonte deve vincere. A Roma punti salvezza

L’obiettivo è (deve essere) uno solo: vincere. Per tornare a sorridere, riprendere fiato e continuare a sperare. Questo l’imperativo con cui oggi (ore 17, diretta vbtv) Il Bisonte Firenze - reduce da sei sconfitte consecutive che hanno portato la società a sostituire in corsa Simone Bendandi col suo ex vice Federico Chiavegatti all’esordio da titolare su una panchina di A1 - dovrà affrontare in trasferta la Roma Volley, penultima che si trova attualmente a -3 dalle biancocelesti, a pari punti col Talmassons che però ha una partita in meno rispetto alle altre. Si tratta quindi di un primo scontro diretto per la salvezza al quale, per le biancocelesti, ne seguiranno altri due, tutti in trasferta: contro Perugia il 12 febbraio e Talmasson il 23. Ovviamente sarà una partita difficile visto che anche le padrone di casa lotteranno col coltello fra i denti per cercare di restare in A1; nell’ultimo match casalingo hanno battuto Cuneo e stanno ben figurando in Europa essendo approdate alle semifinali di Challenge Cup.

Il neo coach bisontino sa bene che cosa l’aspetta e non manca di dirlo: "Mi è stata offerta la possibilità di continuare un percorso intrapreso fin dall’inizio con questa squadra e per me è stato naturale accettare, anche perché ho piena fiducia nelle ragazze e so che si faranno trovare pronte in qualsiasi momento, come stanno già facendo durante gli allenamenti. Cercheremo di fare il possibile per salvarci: stiamo lavorando sulla tecnica e per stabilizzare qualche situazione tattica che ci può servire in partita nei momenti di difficoltà. A Roma ci aspetta una sfida difficile e in un palazzetto con un pubblico caldissimo, quindi ci sarà pressione per tutti, ma l’importante sarà pensare il più possibile a cosa c’è da fare e non a cosa non è andato bene prima. Alle ragazze chiederò di richiamare nei momenti di difficoltà le situazioni su cui stiamo lavorando".

L’unica ex della sfida è l’opposto di Roma Anna Adelusi che ha giocato a Firenze nella stagione 2022/23. I precedenti sono cinque, con tre successi per le romane e due per le bisontine che nel girone di andata si imposero al tie-break.

f.m.