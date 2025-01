Volley A1 femminile - Firenze impegnata oggi (ore 17) a Pinerolo. Il Bisonte, la salvezza passa dal Piemonte

Se Il Bisonte Firenze vorrà avere un futuro più sereno senza impantanarsi nella zona retrocessione dalla quale ora, decimo, dista solo quattro lunghezze, oggi alle 17 (diretta vbtv) a Villafranca Piemonte contro la Wash4Green Pinerolo dovrà fare di tutto per tornare a casa con dei punti anche perché le prossime due gare sono decisamente in salita, contro la quarta e la prima del campionato: Milano e Conegliano. L’avversaria è abbordabile, in classifica precede le bisontine di un solo punto (ma con una gara in meno) ed è reduce da quattro sconfitte nelle ultime cinque partite. All’andata Il Bisonte vinse facile: 3-0 in 80 minuti di gioco con la Mvp Malual, Nervini e Davyskiba che fecero buchi a terra e nel muro. C’è da dire, però, che anche le piemontesi si stanno guardando dietro, hanno bisogno di punti e giocare in quel palazzetto, con un tifo accesissimo, è cosa dura per tutti.

Bendandi sa bene cosa l’aspetta, ha puntato il dito sugli errori commessi una settimana fa con il Chieri, e fa quadrato intorno alla squadra: "Andiamo a giocare in un campo difficile contro un avversario ostico: Pinerolo ha giocatrici importanti che hanno grande esperienza, quindi ci aspetta una partita sicuramente delicata che merita particolare attenzione e ordine nel nostro gioco, accompagnato da tutta l’aggressività e il coraggio che possiamo mettere in campo. Tutte le giocatrici devono rendersi conto che devono essere più responsabili perché abbiamo bisogno di questo atteggiamento e sappiamo di averlo nelle nostre corde".

Quattro le ex della sfida, tutte nel roster del Pinerolo: Sorokaite, a Firenze dal 2016 al 2019 e poi, da capitano, nella prima metà del 2021/22; Cambi, fra l’estate 2020 e il dicembre 2022; Amanda Sylves (2021-2023); e Perinelli (2015/2016). I precedenti fra le due squadre sono favorevoli a Il Bisonte che delle cinque partite ufficiali finora disputate ne ha vinte quattro.

f.m.