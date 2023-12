Volley a1 femminile. Il Bisonte a Cuneo. Caccia ai punti per la Coppa Italia

Trasferta impegnativa per Il Bisonte Firenze che scenderà in campo a Cuneo stasera alle 20.30 (diretta Tv su Rai Sport) per chiudere con una vittoria il girone di andata e sperare in un passo falso di Vallefoglia o Roma che lo precedono in classifica per centrare l’ingresso alla Coppa Italia alla quale accedono le prime otto.

Rispetto alle fiorentine, none con 14 punti, Cuneo è undicesimo con 10. "È molto importante che la squadra giochi una partita con la P maiuscola – avverte il coach Parisi – ma rispetto alla gara di domenica scorsa con Milano dobbiamo essere molto più convinti delle nostre possibilità e tener duro anche nei momenti difficili perché sicuramente saremo aggrediti: loro giocano in casa e vorranno a tutti i costi fare bottino pieno". Tanti gli ex in campo, a iniziare dal coach di Cuneo, Massimo Bellano.