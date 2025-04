Volley A1 femminile. Il Bisonte, altra conferma. Agrifoglio ancora gigliata

Per la terza stagione in cabina di regia. Beatrice Agrifoglio, la trentunenne palleggiatrice di San Sepolcro, disputerà anche il prossimo campionato di A1 con la maglia de Il Bisonte Firenze. La conferma è arrivata dalla società che ha voluto così premiare una giocatrice che si è sempre fatta trovare pronta dando un grande apporto nel suo ruolo prima a Marta Bechis e poi a Ilaria Battistoni, e giocando diverse partite da titolare nell’incredibile finale di campionato, comprese quelle decisive per la conquista della salvezza. E che nel corso di questi anni ha dimostrato anche di avere un grande feeling, oltre che con le compagne, anche con l’ambiente, lo staff e la dirigenza.

"È un onore e un piacere ricominciare qui a Firenze: significa continuare un percorso che abbiamo intrapreso insieme ormai due anni fa, e sono molto felice e fiera perché ne Il Bisonte mi sento a casa. Mi sono sempre trovata bene in tutte le società nelle quali ho giocato ma mai come qua", – ha affermato.

Riguardo al futuro prossimo ha poi aggiunto: "Mi piace vivere la vita e lo sport con l’adrenalina al massimo ma nella prossima stagione vorrei evitare di rischiare la retrocessione fino all’ultimo come accaduto quest’anno: mi auguro che ci riscatteremo e che riusciremo a portare Il Bisonte nelle posizioni che merita".

f. m.