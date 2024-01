Volley A1 femminile. Il Bisonte cerca punti a Pinerolo. Parisi: "Iniziamo un ciclo di ferro»

Stasera, con inizio alle 20.30, Il Bisonte Firenze scenderà in campo a Villafranca Piemonte per affrontare nella seconda di ritorno del campionato di A1 la Wash4Green Pinerolo con la quale ha un conto in sospeso avendo perso nel girone di andata al Palazzo Wanny per 13-15 al tie break dopo essere stato in vantaggio per 2-0. La partita è alla portata delle fiorentine ma per tornare a casa con un risultato positivo non dovranno accusare quei cali di concentrazione dei quali anche il coach Carlo Parisi si è spesso lamentato. Pinerolo sta giocando un ottimo campionato, è sesto in classifica con 21 punti ma anche Il Bisonte (16) sta facendo bene, motivato dal fatto di aver centrato l’ottavo posto e l’ingresso nei quarti di Coppa Italia.

Parisi è stato chiaro: "Col Pinerolo inizia un ciclo di partite fondamentali perché affronteremo una serie di squadre che, per quanto difficili, sono al nostro livello. Dopo una settimana abbastanza complicata a causa dell’influenza ci troveremo di fronte una squadra ben messa in campo e che gioca un buon volley: dovremo essere determinati e attenti fin dal primo punto".

Due le ex della sfida, entrambe con la maglia del Pinerolo: la schiacciatrice Indre Sorokaite, a Firenze dal 2016 al 2019 e nella prima metà del 2021-22, e la palleggiatrice Carlotta Cambi, bisontina per due stagioni e mezzo fra l’estate 2020 e il dicembre 2022. La Wash4Green Pinerolo del coach Michele Marchiaro è priva del martello Sofia D’Odorico, infortunata, e dovrebbe schierarsi con Cambi in regia, Storck opposto, Polder e Akrari (1993) al centro, Sorokaite e Ungureanu in posto quattro, e Moro (1999) libero. La partita sarà trasmessa in diretta Tv su Raisport e in streaming sulla piattaforma volleyballworld.tv. f. m.