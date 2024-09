Volley A1 femminile. Il Bisonte, lavori in corso. Con Vallefoglia buon test

Lavori in corso col sorriso sul volto. Dopo l’entusiasmante vittoria per 3-0 sulla Roma Volley nel Trofeo McDonald’s Il Bisonte Firenze ha ripreso ad allenarsi contro squadre del suo rango. Questa volta lo ha fatto a Palazzo Wanny con Vallefoglia, settima in classifica nello scorso campionato, che sarà anche l’avversaria che incontrerà in casa il 6 ottobre nella prima giornata del prossimo. È stato un incontro assai proficuo nel quale le tigri pesaresi hanno vinto i primi due set (23-25, 17-25) ma sono state rimontate negli altri due (25-14, 25-22) e sul punteggio di 2-2 i due coach Simone Bendandi e Andrea Pistola hanno deciso che potesse bastare: il raccolto della loro semina era già abbondante e gustoso.

Con Battistoni e Leonardi indisponibili, il coach delle bisontine è partito con Agrifoglio in palleggio, Malual opposto, Davyskiba e Cagnin in banda, Mancini e Butigan al centro e Ribechi libero; nel corso del match ha dato spazio anche ad Acciarri, Nervini e Bechis, e tutte hanno risposto con voce alta all’appello confermando quanto di buono avevano già dato finora a vedere. Malual e Davyskiba, con 20 e 13 punti, hanno dato fuoco alle polveri; anche Butigan (11) e Nervini (9) hanno fatto un prezioso lavoro a rete; ma tutta la squadra si è dimostrata solida pure in ricezione e a muro confortando il lavoro meticoloso al quale l’aveva sottoposta il nuovo coach sin dal suo arrivo.

"È stato un ottimo test contro una formazione di grandi qualità – ha dichiarato Bendandi -. Il ritmo di gioco è stato interessante ed entrambe le squadre lo hanno mantenuto ad alti livelli per tutti e quattro i set. Nei primi due non riuscivamo a trovare continuità, anche se mi è piaciuto come ha lavorato la nostra linea di muro e la difesa, nel terzo e nel quarto set è uscita la nostra ottima varietà di servizio, ci siamo sbloccati e siamo riusciti a dare costanza a tutto quello che avevamo fatto nei primi due. Avremo ancora tanto da lavorare, ma è un piacere perché le ragazze ci stanno mettendo molto entusiasmo e per noi questo è fondamentale".

f.m.