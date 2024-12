Volley A1 femminile. Savino Del Bene, esame difficile con Chieri

Con tre successi consecutivi in campionato e altrettanti in Champions League che guida a punteggio pieno, la Savino Del Bene scenderà in campo a Palazzo Wanny oggi alle 16 (diretta su Dazn e vbtv) per affrontare Chieri. Partita non facile contro una squadra che è quinta in classifica a -4 dalle biancoblù, ma con una partita in più. Fra le sue giocatrici una ex: la centrale Sara Alberti che ha giocato a Scandicci nel 2015-2016 e nel triennio 2021-2024 conquistando una Challenge Cup e una Cev Cup. Chieri arriva a Firenze in un momento positivo anche in Europa, reduce dal successo nella gara di andata degli ottavi di Challenge e con una seria ipoteca nel passaggio di turno. Nelle sue file anche le campionesse olimpiche Omoruyi e Spirito, e la statunitense Skinner, terza per numero di punti realizzati.

La Savino Del Bene sta crescendo di gara in gara ma Gaspari predica ancora lucidità e concentrazione: "Ci troviamo di fronte una squadra fisica che gioca una pallavolo molto veloce e contro di loro un aspetto da massimizzare sarà il servizio, per cercare di metterle in difficoltà già dal primo tocco. Se riusciamo a valorizzare le nostre caratteristiche abbiamo la possibilità di dire la nostra; se al contrario lasciamo giocare l’avversario, sappiamo che Chieri diventa davvero ostico. Da parte nostra ci deve essere quell’attenzione da big-match, necessaria per consolidare la posizione in campionato e per continuare il nostro percorso di crescita".

f. m.