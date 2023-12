Volley a1 femminile. Savino Del Bene:. Barbolini negli Usa. Lascia a fine stagione

La notizia era nell’aria ma ora sembra certa: Massimo Barbolini (nella foto), coach della Savino Del Bene Scandicci e da pochi giorni nello staff della Nazionale femminile di Julio Velasco, a fine stagione lascerà l’Italia per andare ad allenare negli Stati Uniti. L’annuncio è stato dato da Tom Hogan, direttore generale della League One Volleyball (LOVB), la neonata lega professionistica statunitense che, insieme a Barbolini, comunica di aver ingaggiato anche Tama Miyashiro, la trentaseienne hawaiana vicecampionessa olimpica 2012 e componente dello staff della squadra USA medaglia d’oro ai Giochi di Tokyo 2021. Per il tecnico modenese questo sarebbe il terzo incarico all’estero, dopo la Turchia, con il Galatasaray dal 2012 al 2015 e l’Eczacibasi nella stagione successiva. Riguardo a Barbolini Hogan puntualizza: "È uno degli allenatori più vincenti della pallavolo mondiale, la sua carriera comprende due Coppe del mondo e due campionati europei da commissario tecnico della Nazionale, e quattro Champions League e 20 titoli di competizioni per club".

"Con la loro esperienza – prosegue - non potremmo essere più entusiasti di dare il benvenuto a Massimo e Tama come nostri primi due allenatori in LOVB Pro. La pallavolo è lo sport in più rapida crescita negli Stati Uniti e siamo certi che gli appassionati rimarranno contenti del livello di gioco sempre più alto che sarà possibile ottenere con giocatori d’élite e allenatori di questo prestigio".