Volley A1 femminile. Savino Del Bene ok. Travolto Talmassons

SAVINO DEL BENE

3

VOLLEY TALMASSONS FVG

0

SAVINO DEL BENE SCANDICCI: Herbots 7, Castillo (L1), Ruddins 11, Kotikova ne, Ognjenovic ne, Parrocchiale (L2) ne, Bajema ne, Graziani ne, Nwakalor 1, Carol 11, Baijens ne, Antropova 22, Mingardi ne, Gennari 4. All.: Gaspari M.

CDA VOLLEY TALMASSONS FVG: Pamio n.e., Gazzola (L2) n.e., Feruglio, Kocic 4, Ferrara (L1), Piomboni, Gannar n.e., Eze 1, Shcherban 5, Strantzali 14, Botezat 7, Bucciarelli, Kraiduba 4. All. Barbieri L.

Arbitri: Luciani - Carcione.

Parziali: 25-18, 25-21, 25-13.

La partita giusta per ritrovare sicurezza e scacciare le paure. Nella quinta giornata di A1, a Palazzo Wanny la Savino Del Bene torna a sorridere, supera agevolmente la neopromossa Volley Talmassons e si consolida al terzo posto in classifica. Tranne il secondo set nel quale c’è stata più incertezza, la squadra di Gaspari ha ben giocato in ogni reparto: in attacco con la inarrestabile Antropova, top scorer con 23 punti (10 nel primo set), 3 ace e 4 muri, e a rete con una superlativa Carol, MVP del match, che ne ha messi a segno 11, più 2 ace e 5 muri. Anche in ricezione e difesa il divario è stato netto a dimostrazione che gli equilibri e i meccanismi sono tornati a funzionare nel modo giusto, grazie anche alla spinta di Herbots (7 punti) e a quella di Ruddins (11) che hanno sovente variato gli schemi a rete con Gennari in regia.

Il primo set si chiude in 24’, resta in equilibrio fino al 10 pari, poi lo show di Kate e Carol, e l’1-0 che arriva su ace di Ruddins. Nel Talmassons i pericoli arrivano quasi tutti da Shcherban. Seconda frazione: Scandicci che accumula un buon vantaggio, almeno fino al 17-10 quando Botezat e Shcherban, quest’ultima molto brava a variare i colpi, iniziano un progressivo recupero. Sul 23-16 per la Savino Del Bene tre punti consecutivi di Strantzali e di una ispirata Kraiduba riaprono i giochi. Ma li chiude Antropova: 2-0. Terzo set, infine, senza storia, con Ruddins in cattedra e tutti a casa.

f. m.