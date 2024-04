Volley A1 femminile - Scandicci vince anche a Milano gara 2 e aspetta la vincente tra Conegliano e Novara per la serie scudetto. Savino Del Bene inarrestabile. E ora le finali

ALLIANZ MILANO

0

SAVINO DEL BENE

3

VERO VOLLEY MILANO: Cazaute 2, Malual (L2) ne, Heyrman 2, Folie 10, Orro 3, Prandi ne, Pusic, Rettke 7, Bajema, Sylla 7, Egonu 18, Daalderop 1, Candi ne, Castillo (L1). All.: Gaspari.

SAVINO DEL BENE SCANDICCI: Alberti ne, Herbots 9, Zhu Ting 15, Ruddins ne, Di Iulio, Ognjenovic 2, Parrocchiale (L1), Armini (L2) ne, Nwakalor 3, Washington ne, Carol 9, Antropova 18, Diop 5, Nowakowska ne. All.: Barbolini.

Arbitri: Puecher - Saltalippi.

Parziali: 22-25, 22-25, 21-25.

MILANO - Partita fantastica, avversarie al tappeto, avanti tutta. Sul campo dell’Allianz Cloud a Milano, davanti a 4.500 spettatori e a Julio Velasco si è realizzata la grande impresa della Savino Del Bene Scandicci che, battendo per 3-0 in gara-2 delle semifinali scudetto il Vero Volley che era già stato sconfitto con lo stesso punteggio in gara-1 a Firenze, guadagna per la prima volta l’accesso alla finale tricolore. Barbolini parte con Ognjenovic, Antropova, Nwakalor e Carol, Herbots e Zhu Ting e Parrocchiale libero. Il primo set è incredibile: Milano va subito in fuga: 3-0, Herbots rompe il ghiaccio ma le padrone di casa sembrano imprendibili, soprattutto a muro e a rete con una scatenata Egonu. Milano sale a +5 (12-7) ma Zhu Ting, Herbot e Carol (16 pari) riportano Scandicci in partita. Da quel momento Carol sale in cattedra con 3 muri consecutivi e la squadra scappa, Sul 24-19 Sylla, Folie (la più lucida) ed Egonu annullano i primi tre set point ma al quarto Zhu Ting mette la palla a terra: 1-0. Nel secondo set lo spartito non cambia, fino al 3-3 c’è equilibrio ma Milano è in bambola e Scandicci non perdona, sul 24-22 è ancora Zhu Ting a firmare il 2-0. Anche il terzo set è bellissimo. Milano reagisce, va più volte a +5 ma un parziale di 8-0 per Scandicci e un muro di Carol su Egonu regalano il 19 pari. Poi è solo biancobù: quattro ace consecutivi di Diop, entrata al posto di Ognjenovic, e una bordata di Antropova suggellano il trionfo. Antropova MVP.

Franco Morabito