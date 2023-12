Volley A1 femminile: stasera a Palazzo Wanny alle ore 20.30. La Savino Del Bene vuol blindare il terzo posto. Contro Bergamo serve la massima concentrazione

Con la sfida contro il Volley Bergamo 1991, in programma a Palazzo Wanny stasera alle 20,30 (diretta sulla piattaforma Volleyball World Tv), la Savino Del Bene Scandicci chiuderà il girone di andata che la vede attualmente al terzo posto in classifica con 10 vittorie e 2 sole sconfitte, maturate proprio contro le prime due: Conegliano e Milano. Al quarto posto il Novara, distanziato di due sole lunghezze. Per la squadra biancoblù, già qualificata per i quarti di finale di Coppa Italia, la gara di stasera sarà quindi decisiva per definire la posizione d’ingresso e l’avversaria che dovrà incontrare nel primo turno di Coppa. Bergamo è penultimo in classifica (2 vittorie, 10 sconfitte), lotta per non retrocedere, ma Barbolini non si fida, lancia l’allerta: "Come abbiamo visto anche nella sfida con Roma (vinta 3-2 dopo il 2-0 iniziale, ndr) affronteremo una squadra che, come tutte quelle della A1, se la giocherà fino all’ultimo. Dobbiamo fare tesoro dell’esperienza, quella gara ci serva per capire che, se facciamo la partita, non dobbiamo poi concederci rilassamenti". Nello Scandicci militano tre giocatrici con un passato a Bergamo: Sara Alberti, cresciuta nelle giovanili, tra il 2009 e il 2012 vi ha giocato con la seconda squadra, in B2 e B1, collezionando anche qualche convocazione con la squadra maggiore; Isabella Di Iulio ne ha indossato la maglia nella stagione 2021-2022; Enrica Merlo vi ha trascorso invece otto stagioni, dal 2007 al 2015.

f. m.