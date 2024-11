Volley A1 femminile, stasera anticipo a Pian di Massiano. Bartoccini, c’è Milano. Caccia alla prima vittoria

PERUGIA – Giunge al termine la settimana intensa della serie A1 femminile che ha visto disputare un turno infrasettimanale. La Bartoccini Mc Restauri Perugia giunge alla sesta giornata con un fardello di sole sconfitte e torna in campo tra le mura amiche ancora per un anticipo sabato 2 novembre alle ore 20,30. Raggiungere il palasport di Pian di Massiano sarà più difficile del solito, avendo la concomitanza di Luna Park e Fiera dei Morti, per cui gli appassionati dovranno organizzarsi per tempo ed armarsi di pazienza per trovare un parcheggio. Oltretutto, dall’altra parte della rete ci sarà la Numia Milano. Un ostacolo molto alto per le capacità delle magliette nere, contro la seconda della classe che ha un organico da fare invidia a tante. Le lombarde, però, sono alle prese con qualche problema fisico e non possono essere al completo. Le atlete umbre guidate dall’allenatore Andrea Giovi devono pensare solo a loro stesse, cercando di migliorare nei fondamentali dove sono più carenti. Tra le padrone di casa sono soprattutto la centrale tedesca Anastasia Cekulaev e la schiacciatrice Beatrice Gardini a dover dare delle risposte in un appuntamento di alto livello. Le ragazze del tecnico Stefano Lavarini non provengono da un periodo particolarmente brillante, nelle ultime tre giornate sono giunte sempre al tie-break, perdendo anche una volta. Le meneghine sembrano avere qualche problema interno con le voci che riguardano l’opposta Paola Egonu in partenza e con la schiacciatrice Elena Pietrini ancora non recuperata completamente. Sarà certamente fondamentale l’approccio alla gara perché la qualità delle lombarde è altissima e nei sette precedenti si sono imposte sempre. Nessuno dei precedenti tra le due squadre si è chiuso al quinto set. Tre le ex di giornata, da un lato Rachele Rastelli e Gaia Traballi, dall’altro Anastasia Guerra.

Arbitri: Antonella Verrascina (RM) ed Antonio Gaetano (CZ).

Perugia: Ricci - Nemeth, Cekulaev - Bartolini, Ungureanu - Gardini, Sirressi (L).

Milano: Orro - Cazaute, Danesi - Heyrman, Sylla - Daalderop, Fukudome (L).