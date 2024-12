Volley A1 femminile, ultima partita prima del giro di boa. Bartoccini, sprint finale. La grinta di Marangi

Si prepara lo sprint finale del girone di andata, quella di domenica sarà l’ultima partita prima del giro di boa per la Bartoccini Mc Restauri Perugia. Le magliette nere hanno già anticipato la tredicesima giornata contro Conegliano ed ora se la devono vedere in trasferta con la diretta avversaria Talmassons, reduce da un successo. A parlare del momento è il viceallenatore Guido Marangi che parte dalla gara di mercoledì scorso: "Una reazione rispetto alla partita persa con Roma c’è sicuramente stata a Busto Arsizio. Non siamo stati cinici in alcuni frangenti di set, come ad esempio nel primo, quando abbiamo avuto due palle per chiudere la frazione. C’era la possibilità di riportare qualche punto da un campo difficile come quello delle lombarde, ma se non sfrutti certe occasioni in questa categoria la paghi a caro prezzo, come già accaduto in altre partite. Dobbiamo ripartire da quello che comunque abbiamo messo in campo, perché la squadra ha lottato e ha tenuto testa all’avversario. Ora ci attende Talmassons che ha cambiato tantissimo rispetto allo scorso anno. Hanno tenuto solamente la palleggiatrice Eze Blessing sulla quale puntano molto, poi per il resto hanno ampiamente rinnovato il roster. Si sono poi rinforzati con l’arrivo dell’opposta svizzera Maja Storck. Sarà una vera battaglia, ci sarà da lottare. Bisognerà limitare il lavoro dell’opposto e delle centrali con le quali trovano sbocchi importanti". La classifica nella parte bassa è cortissima: "Alle squadre che lottano con noi, Roma, Cuneo, Talmassons e Firenze aggiungerei Pinerolo, che è appena quattro punti sopra noi. Diciamo che dal non posto in giù tutto può succedere, anche se va considerato che Cuneo deve recuperare la partita con Firenze".