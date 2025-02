Volley A2, arriva Aversa: "Macerata, fatti bella"

"Dovremo mettere in campo un livello qualitativo molto alto per competere con Aversa". Giuseppe Ottaviani, schiacciatore della Banca Macerata Fisiomed, mette nel mirino la formazione campana che alle 18 di oggi sarà ospite dei maceratesi per l’ottava giornata di ritorno dell’A2 di volley maschile. "La formazione campana – aggiunge il giocatore – sta giocando molto bene ed è la più in forma del campionato. Inoltre il loro presidente afferma di essere i più forti del campionato".

La squadra di casa si presenta all’appuntamento dopo la vittoria a Cantù: Aversa è quarta mentre Banca Macerata Fisiomed è terz’ultima assieme a Cantù. "Noi – spiega Ottaviani – dovremo mantenere alta la concentrazione, essere più costanti nelle cose positive e limitare i momenti negativi". Lo schiacciatore di coach Castellano ricorda il match di andata vinto 3-0 dai locali. "Allora abbiamo incontrato delle difficoltà in ricezione perché loro hanno battitori molto abili, dovremo prendere meno punti diretti e accorciare i loro turni di battuta. Dovremo battere forte perché sarebbe difficile contrastare il palleggiatore, peraltro bravo ed esperto, qualora possa giocare con la palla vicino alla rete".

La classifica sottolinea il valore di Aversa, ma Banca Macerata Fisiomed è riuscita a fare punti contro squadre d’alta classifica, mentre ha sofferto con quelle realtà in lotta per la permanenza nella categoria. "Si tratta di un campionato molto equilibrato in cui le squadre di bassa classifica sono riuscite a prendere punti alle più forti, pensiamo per esempio al fanalino di coda Palmi che stava vincendo 2-0 a Ravenna o a Reggio Emilia che ha vinto a Cuneo. Noi non abbiamo fatto eccezione e oggi faremo di tutto per centrare la vittoria".

Sarà una partita in cui ci saranno degli osservati speciali. "L’opposto Motzo – spiega Ottaviani – è il loro punto di riferimento, un giocatore che attacca una quantità enorme di palloni e che dovremo limitare".