Volley a2 femminile. Bartoccini, a Cremona primo match point. C’è voglia di impresa

PERUGIA – Prima di due gare esterne consecutive che potrebbe regalare la vittoria matematica del campionato di serie A2 femminile alla Bartoccini Fortinfissi Perugia. La capolista sente odore di impresa e oggi gioca sul campo di una rivale che è ancora in corsa per un posto nei play-off. Le magliette nere vogliono archiviare in anticipo la pool promozione e possono contare sul sostegno di alcuni tifosi. Non sarà semplice affrontare la Cremonaufficio Esperia Cremona che è scesa al settimo posto della classifica, ma ancora spera di conquistare un posto per gli spareggi. Le lombarde guidate dall’allenatore Marco Zanelli stanno attraversando un momento difficile nella seconda fase, la volontà di sbloccarsi è però alta. Le padrone di casa dispongono di elementi esperti ed efficaci in attacco come la opposta Veronica Taborelli e la schiacciatrice Jasmine Rossini. Le ragazze del tecnico Andrea Giovi hanno il morale alto e la spinta d’entusiasmo potrebbe fare loro raggiungere l’agognato traguardo in anticipo. Le ospiti sono sempre più determinate e fanno perno sulla grinta della centrale Asia Cogliandro, e sulla solidità della libero Immacolata Sirressi. C’è un solo precedente d’archivio, il match d’andata che è stato vinto dalle umbre, non sono presenti nemmeno atlete ex di turno. A bordo campo ci saranno i tifosi che sfrutteranno l’autobus messo a disposizione della società.

PERUGIA: Ricci – Montano, Bartolini – Cogliandro, Traballi – Kosareva, Sirressi (L).