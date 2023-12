Volley a2 femminile. Bartoccini, Iacone: "Contento per gioco e vittorie»

PERUGIA – Undici vittorie in altrettante gare disputate, la serie A2 femminile è come se l’erano immaginata i dirigenti della Bartoccini Fortinfissi Perugia. Archiviare subito i risultati è fondamentale perché domenica 10 dicembre le magliette nere si misureranno con Talmassons, attuale terza forza del girone. Il vicepresidente Ciro Iacone appare soddisfatto: "Sono ovviamente molto contento per queste vittorie e per il gioco che la squadra sta esprimendo. L’ambiente che si è andato a creare è ideale, su questo aspetto mi sono mosso in prima persona questa estate. Abbiamo cercato di curare ogni dettaglio al massimo, inserendo anche nuove figure nei vari settori del club. Mi piace citare il team manager Carmen Pimentel, da noi fortemente voluta, e la responsabile del marketing Alice Merli. Anche lo staff medico è stato potenziato ed è veramente all’altezza. Fino ad ora non posso che applaudire tutte. Sono ragazze serie e professionali che stanno dando il massimo. Secondo me questo gruppo non sfigurerebbe in A1, ma facciamo un passo per volta e pensiamo alle prossime partite. Posso però tranquillamente affermare che sarei propenso per confermarle tutte per la prossima stagione e in questo senso siamo messi abbastanza bene visto che qualche atleta ha un contratto biennale in essere con la nostra società. Si spera sempre di portare più gente al palazzetto, soprattutto i giovani. Siamo comunque la squadra di serie A2 che registra i numeri più alti, per cui la base è ottima". A.A