Volley a2 femminile. Bartoccini, Kosareva:: "Avversari temibili»

Sta per andare in archivio la prima parte della stagione in serie A2 femminile con la Bartoccini Fortinfissi Perugia che archivia domenica in trasferta le prime diciotto giornate di campionato. Le magliette nere andranno in trasferta ad Albese con l’intenzione di vincere per non rischiare di perdere il primo posto della classifica. A parlare della prossima avversaria è la schiacciatrice Dayana Kosareva che dice:

"Quella lombarda è una squadra temibile e meritevole di grande rispetto soprattutto quando gioca tra le mura di casa. Non si raggiunge il quinto posto, e quindi la pool promozione, a caso estromettendo Brescia. Nel girone di ritorno hanno fatto un grande salto di qualità sotto tutti i punti di vista ed i progressi nel loro gioco lo dimostrano. Anche se per un brevissimo periodo, ho avuto il piacere di essere allenata da coach Chiappafreddo. Mi ha dato subito l’idea di essere un tecnico bravo e preparato e sicuramente è un valore aggiunto per la loro formazione. Da parte nostra però cerchiamo di preparare al meglio questa sfida. Vogliamo arrivare alla seconda fase con la prima piazza in mano. Sarà bello affrontare squadre che non si conoscono per la prima volta in stagione. Sono tutte formazioni particolarmente interessanti, noi dobbiamo continuare a lavorare preparando al meglio una gara per volta.

Sono rimasta impressionata da Talmassons, che meriterebbe una

classifica migliore per le qualità che ha; anche Messina

è un’ottima squadra".