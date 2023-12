Volley a2 femminile. Bartoccini Perugia, oscurato anche il fanalino Pescara

BARTOCCINI PERUGIA

3

SIRDECO PESCARA

0

(25-17, 25-20, 25-16)

PERUGIA: Viscioni 18, Bartolini 13, Traballi 13, Montano 7, Atamah 6, Ricci, Sirressi (L1), Messaggi 3, Braida 2, Turini 1, Lillacci (L2). N.E. – Cogliandro, Kosareva. All. Andrea Giovi.

PESCARA: Tosic 15, Bassi 10, Formenti 5, Stellati 4, Bisegna 3, Cherepova, Falcone (L1), Martinez Volskis 1, Casarotti 1. N.E. – El Mahi, De Fabritiis (L2). All. Gianni Pupi.

Arbitri: Giuseppina Stellato (CE) e Giulio Cervellati (BO).

BARTOCCINI (b.s. 9, v. 6, muri 9, errori 5). SIRDECO (b.s. 4, v. 6, muri 6, errori 9).

PERUGIA – Anche l’ultimo impegno di serie A2 femminile del 2023 si archivia positivamente per la Bartoccini Fortinfissi Perugia. Davanti al proprio pubblico le magliette nere si sono sbarazzate del fanalino di coda Sirdeco Pescara senza troppa compassione. Una sfida a senso unico dove c’è stata l’occasione di vedere all’opera alcune delle atlete meno utilizzate, tra loro ottimo il rendimento di Giulia Viscioni, anche se la migliore in campo è stata Benedetta Bartolini (nella foto). Le padrone di casa partono forte con Montano che non fallisce un colpo (11-7). Un piccolo infortunio alla regista Cherepova costringe le abruzzesi alla sostituzione forzata sul 15-8. Poco dopo anche Braida viene schierata in palleggio in luogo di Ricci, mentre Lillacci rileva la maglia di libero (20-12). Bartolini incide senza pietà ed un errore sancisce l’uno a zero delle locali. Invertiti i campi le ospiti infilano i primi tre punti ma poi subiscono la reazione veemente delle umbre che ne piazzano sei (6-3). Viscioni diventa il punto di riferimento di banda ed Atamah al centro, e così il distacco cresce (17-10). Nel terzo frangente è ancora Bartolini la protagonista (9-4). Anche Messaggi si fa notare e aumenta il gap (18-11). C’è modo di far esordire Turini prima della chiusura che arriva con Viscioni.

Alberto Aglietti