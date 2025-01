Volley A2 femminile. Cbf Balducci a Brescia. Un altro scontro diretto

Terzo scontro diretto di fila per la CBF Balducci che alle 17 di oggi sarà impegnata al PalaGeorge di Montichiari dove affronterà la Valsabbina Millenium Brescia nella sesta giornata di ritorno di Regular Season della Serie A2 di volley femminile. Dopo le gare con San Giovanni e Messina, prime due della classifica, le maceratesi sfideranno la quarta che sarà animata da una voglia di riscatto dopo quattro sconfitte di fila tra Coppa Italia e campionato. Brescia accusa un distacco di 5 punti dalla CBF Balducci, terza in graduatoria, chiamata a dare una risposta sulle sfide dirette perché questo tipo di gare indica se sono fondate le ambizioni per un torneo di vertice. All’andata le maceratesi hanno vinto il match e adesso vogliono anche confermare quanto di buono visto sette giorni fa quando hanno battuto Messina.

Brescia è guidata da coach Matteo Solforati che conterà sulla regia di Chiara Scacchetti in diagonale con l’opposta francese Lara Davidovic. Al centro reparto affidato a Viola Tonello e Denise Meli, mentre in banda ecco il talento sloveno Mija Siftar insieme con Aurora Pistolesi (con l’alternativa di Francesca Trevisan). Il libero è Serena Scognamillo.

"Arriviamo alla gara con Brescia – spiega Luca Martinelli, vice coach della CBF Balducci – in una condizione psicofisica molto buona dopo la vittoria contro Messina. Brescia è un’ottima squadra, all’andata contro di loro forse abbiamo disputato una delle partite più continue a livello di rendimento, più costanti, questo ci aveva permesso di metterle sotto in diversi aspetti del gioco ed è quanto ora speriamo di riproporre. Loro hanno un’ottima fase break, sanno farsi valere al servizio con battitrici molto importanti, un buon muro e difendono bene. Quindi dobbiamo essere costanti nel nostro cambio palla e poi spingere, soprattutto a muro come abbiamo fatto nell’ultima gara".

Sono due le ex del match, una per parte, entrambe nel ruolo di opposta: Clara Decortes ha giocato a Brescia nel 2017/2018 e poi nel 2020/2021 mentre Federica Stroppa ha vestito la maglia di Macerata nel 2021/2022 e nel 2023/2024.

La partita sarà diretta dagli arbitri Fabio Pasquali ed Eustachio Papapietro.