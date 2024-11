Volley A2 femminile. Cbf Balducci ko a Messina: "Decisivo il calo in difesa»

"Il campionato è una maratona e non uno sprint". Valeria Battista, schiacciatrice della Cbf Balducci, guarda inevitabilmente avanti dopo la sconfitta a Messina, la seconda consecutiva accusata dalla formazione maceratese nel campionato di A2 di volley femminile. "Era una partita a cui tenevo - spiega la giocatrice riferendosi al match disputato in Sicilia - come qualsiasi pallavolista quando torna nella sua vecchia casa. Si prova sempre una forte emozione in questi casi. Le due sconfitte ci hanno indicato cosa non va nel nostro gioco e sono sicura che possiamo solo migliorare". Il tecnico Valerio Lionetti esamina la prova della sua Cbf Balducci. "I primi due set - dice - sono stati quelli più equilibrati, anche se abbiamo giocato un po’ a sprazzi sul muro difesa nel primo set e abbiamo avuto una costante non buonissima in attacco, poi alla fine Messina è venuta fuori con le individualità. Le siciliane hanno meritato e noi siamo calati drasticamente in difesa, del resto quando in quel fondamentale non si brilla ne risentono anche gli altri". In questo momento per il tecnico non c’è altra soluzione. "L’unica strada per guarire - sottolinea il tecnico - è lavorare in palestra e così torneremo in palestra con la consapevolezza che dobbiamo fare ancora di più". C’è da prepararsi per bene perché adesso non c’è più margine di errore considerando che sabato alle 20.30 la Cbf Balducci, scivolata al quarto posto, riceverà Brescia che la precede di 3 punti. Le maceratesi hanno segnato il passo nelle ultime due gare contro formazioni d’alta classifica e sabato ospiteranno un’altra protagonista del girone, ecco l’occasione per dimostrare di avere le carte in regola per recitare un ruolo di primo piano nell’A2 femminile.