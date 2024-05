Volley a2 femminile. La Bartoccini conferma . Gaia Traballi

PERUGIA – Quella appena terminata è stata la sua seconda stagione nella serie A2 femminile, 31 partite giocate (28 in campionato e 3 in coppa Italia), 374 punti realizzati (12 gli ace e 30 i muri). Una stagione in cui ha attaccato 800 palloni con il 41,5% di efficacia e ricevuto 510 volte con il 28,8% di perfezione. Con un rendimento così la Bartoccini Fortinfissi Perugia ha creduto di poterla confermare anche nella massima categoria delle donne. Si è rivelata una delle piacevoli sorprese nello scorso anno la schiacciatrice milanese Gaia Traballi che è stata senza dubbio una pedina fondamentale per la vittoria del campionato e che ha convinto la dirigenza a darle questa opportunità. Per la giocatrice ventisettenne alta 183 cm. che ha fatto parte della nazionale azzurra di beach volley e che per questo motivo è approdata tardi alla pallavolo indoor, si tratta di un ulteriore passo in avanti. La sua carriera si è svolta praticamente tutta nel capoluogo regionale umbro.