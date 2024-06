Volley A2. Il libero Gabbanelli:: "Banca Macerata, l’asticella è da alzare»

"La prossima stagione rappresenta un ulteriore step del lungo percorso che ho intrapreso a Macerata anni fa; lo scorso anno abbiamo raggiunto l’A2 che conferma Macerata come una realtà di successo". È quanto dice Simone Gabbanelli (foto), il libero farà parte della Volley Banca Macerata nel campionato di A2 conquistato lo scorso anno al termine di una entusiasmante campionato. "Si tratta – dice il giocatore che si appresta a vivere l’ottava stagione in biancorosso – di un campionato molto competitivo. Ci aspetterà una battaglia ogni domenica e dovremo sempre tenere alta l’asticella. Con le novità che riguardano la squadra, è importante per noi ripartire da alcuni punti fermi come coach Castellano e il suo staff; insieme ci metteremo a lavoro per formare un nuovo gruppo solido". Gabbanelli ha già affrontato l’A2 con Macerata nella stagione 2018-19, e prima ancora con Grottazzolina e Loreto. "Gabbanelli ha sempre dimostrato le sue qualità. Lo scorso anno – commenta il direttore generale Italo Vullo – ha anche saputo superare momenti difficili grazie alla sua tecnica e alla forza di volontà. È con noi da tanti anni e tornare a cimentarsi con il campionato di A2 è il coronamento del suo percorso in biancorosso".