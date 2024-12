Volley A2 maschile. Banca Macerata Fisiomed è penultima. Tittarelli: "Dobbiamo salvarci a tutti i costi»

"Noi dobbiamo salvarci a tutti i costi. Rinforzi? Se serve, faremo anche quello". È quanto dice Gianlcua Tittarelli, presidente della Banca Macerata Fisiomed che occupa il penultimo posto nell’A2 di volley maschile quando mancano due gare alla fine del girone di andata. "Però – aggiunge – non siamo una squadra debole, non adatta alla categoria o inferiore alle altre. Dobbiamo partire da questo presupposto perché siamo in grado di tenere testa a chiunque. Siamo una bella squadra e non abbiamo nessun timore reverenziale perché Banca Macerata Fisiomed ha dimostrato di non avere problemi con le più forti, anzi contro le big sono arrivati i migliori risultati". Tittarelli dà la carica alla formazione che domenica alle 18 riceverà la visita della capolista Tinet Prata di Pordenone, peggiore avversario non poteva esserci per i maceratesi. "Dobbiamo esprimerci sciolti esprimendo il nostro gioco, in questa gara – continua – sono loro ad avere più da perdere. E allora, consapevoli di ciò i ragazzi dovranno scendere in campo con la necessaria tranquillità mettendo quella determinazione mostrata in altre occasioni". Inoltre si gioca al Banca Macerata Forum dove la squadra ha raccolto 9 punti sui 10 in classifica.