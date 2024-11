Volley A2 maschile. "Banca Macerata Fisiomed frenata dagli errori. Non abbiamo resettato»

"A Reggio Emilia abbiamo pagato la capacità di non resettare subito dopo avere commesso un errore". Italo Vullo, direttore generale del Banca Macerata Fisiomed, parla della sconfitta a Reggio Emilia in una partita in cui la squadra nei primi due set ha avuto le occasioni perché la gara potesse prendere un’altra piega. "Abbiamo costruito le possibilità – spiega – per allungare il passo ma quando abbiamo commesso uno sbaglio lo abbiamo pagato caro perché abbiamo subito un filotto di punti. Penso, per esempio, al primo set quando stavamo 5-2 e abbiamo commesso un errore, così dal potenziale 6-2 siamo passati sull’8-6".

La partita ha mostrato questa difficoltà. "Sul piano tecnico – spiega Vullo – non abbiamo giocato male, ma rispetto alle partite con Catania e Siena ci è mancata un po’ la capacità di soffrire, di stare punto a punto, Nell’ultimo set siamo calati".

Ma adesso c’è da voltare pagina perché il campionato di A2 propone altri esami, il primo domenica quando alle 18 la squadra di coach Castellano ospiterà Cantù. "Questo mese – osserva Vullo – ci propone match complicati e tre trasferte, una l’abbiamo fatta e dopo la gara contro Cantù andremo ad Aversa e poi a Porto Viro". I progressi mostrati dalla formazione di coach Castellano fanno ben sperare per le prossime gare perché la Banca Macerata Fisiomed vista ultimamente dà ampie garanzie.