Volley A2 maschile, il centrale della Smartsystem Essence Hotels Fano ha avuto percentuali d’attacco altissime contro Palmi. Mengozzi promuove la Virtus: "Bene, ma non fermiamoci»

La Smartsystem Essence Hotels Fano non fallisce l’appuntamento con i tre punti superando tra le mura amiche Palmi, in un match per entrambe molto delicato: "Bravi ad approcciare bene la gara – afferma Stefano Mengozzi, per lui 11 punti con il 79% in attacco –, era una partita da vincere e abbiamo vinto. Non è mai facile partire da favoriti, alla fine è andata bene". In alcuni frangenti del match sembra che alla squadra manchi qualcosa: "Dobbiamo migliorare sia in battuta che muro-difesa – sottolinea il centrale virtussino – abbiamo delle fisicità importanti come Merlo e Marks che vanno sfruttate nella giusta maniera, ora andiamo avanti a combattere gara su gara". Mancano quattro giornate alla fine dell’andata e le prossime avversarie sono sicuramente di livello (Aversa, Catania, Siena e Prata di Pordenone): "Non dobbiamo avere paura di nessuno – conclude Mengozzi – giocare partita per partita e portare a casa più punti possibili". Alessandro Acuti evidenzia le difficoltà incontrate in gara: "Palmi ha lottato – afferma il centrale ex Siena –, è stata tosta ma alla fine siamo riusciti ad imporci. Ci siamo sciolti dal secondo set in poi adattandoci al loro gioco e al nuovo palleggiatore che sicuramente ha dato a Palmi un importante contributo. Puntiamo a fare qualche colpaccio". Prossimo appuntamento lunedì 2 dicembre alle 20,30 ad Aversa.

b. t.