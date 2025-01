Volley A2 maschile. Macerata a Siena in caccia di punti pesanti

"Sarà una partita molto difficile perché andremo a giocare a Siena contro una delle squadre costruite per un campionato da protagonisti". Giuseppe Ottaviani, schiacciatore del Banca Macerata Fisiomed, parla della sfida di domani alle 19.30 nella 18ª giornata dell’A2 di volley maschile. "È vero che all’andata abbiamo vinto 3-0, loro non avevano Nelli e noi – dice – adesso siamo in una situazione di difficoltà. Non stiamo giocando bene e dobbiamo cercare da questa partita di mettere in pratica quanto di buono facciamo in allenamento". La squadra maceratese è scivolata al terzultimo posto. Le sconfitte casalinghe con Fano e Palmi hanno tanti aspetti in comune. "La partita con Palmi è stata la fotocopia di quella con Fano, siamo partiti male e abbiamo avuto una reazione. Per migliorare dobbiamo cercare un approccio migliore per mettere pressione all’avversario e avere più continuità". La vittoria dell’andata, ricordata da Ottaviani, è maturata grazie a un prova superlativa della squadra allenata da coach Castellano. Adesso occorre rimettere in campo quella forza per provare a guadagnare terreno su Reggio Emilia e Palmi, le principali antagoniste per la salvezza. Certo, domani i maceratesi sono attesi da un compito complicato perché i toscani hanno una rosa di qualità dove spicca il gigante Nelli, attualmente reduce dai 34 punti schiantati a Brescia. E poi ci sono Nevot, Randazzo, Trillini nel Siena il cui obiettivo è raggiungere la zona playoff. Ma anche Macerata ha un obiettivo molto importante, servono punti per mantenere la categoria. Sarà anche necessaria quella determinazione per agguantare al volo le occasioni che si presentano in gara perché fin troppo spesso sono sfuggite vittorie e punti per leggerezze.