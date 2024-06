Volley A2 maschile. Mandoloni alla Virtus: "Un onore essere qui»

Per Tommaso Mandoloni si tratta di un ritorno. Ha vestito la maglia Virtus nelle stagioni 2018-19 (promozione dalla serie B alla serie A3) e 2019-20. Classe 1998, 183 cm, palleggiatore, è un nuovo giocatore della Smartsystem Fano. "Ho sempre seguito Manuel Coscione in televisione – sorride Mandoloni – al pensiero ora di giocarci assieme, mi vengono i brividi". Il pesarese viene da un’esperienza importante in serie B a La Spezia: "Due anni che mi hanno fatto crescere – continua – in entrambi abbiamo ottenuto una salvezza importante anche se la squadra potenzialmente poteva fare meglio. Ora torno vicino a casa e sono contento, peraltro in un campionato come quello della serie A2 stimolante e di alto livello". Poi Mandoloni ricorda i due anni passati alla Virtus: "Il primo della promozione bellissimo e poi l’esordio in serie A3. Già a quel tempo avevo apprezzato il lavoro della società e sapevo che prima o poi qualcosa di importante si sarebbe costruito". Dunque, nella stagione 2024-25 i palloni passeranno tra le mani della coppia Coscione-Mandoloni, per un anno che si preannuncia vibrante e spettacolare: "Darò il cento per cento – conclude l’alzatore – sono molto carico e non vedo l’ora di cominciare. Sono sicuro che ci toglieremo delle soddisfazioni".

Dunque un altro ragazzo del territorio che va a rimpinguare gli organici della prima squadra. Un territorio che sull’asse Pesaro-Fano ha già regalato diversi atleti che hanno calcato la serie A e che potrebbe portare a breve novità molto interessanti sul fronte del settore giovanile. E a proposito di giovani, un altro si aggrega al gruppo della serie A2. Matteo Coccia, opposto di 196 cm, classe 2004, proveniente dalla Montesi Pesaro, farà parte del roster Smartsystem per la stagione 2024-25. Negli ultimi tre anni Matteo ha giocato in serie C con qualche apparizione in serie B: "Quando è arrivata la telefonata – ammette Coccia – non ci credevo e ho realizzato solamente quando il Direttore Sportivo Brunetti mi ha convocato per la proposta". L’opposto marchigiano è carico a mille oltre che entusiasta: "Non vedo l’ora di iniziare questo nuovo percorso – continua il nuovo biancorosso – ringrazio la società Virtus per questa incredibile opportunità. Il salto di categoria è notevole, ma avrò la possibilità di giocare con atleti di altissimo livello e spessore. Quello che so per certo è che darò tutto me stesso per migliorare e aiutare i compagni". Poi Matteo Coccia mette ben in chiaro quali sono i suoi obiettivi: "Sarà un’esperienza importantissima che mi permetterà di crescere sia tecnicamente che umanamente".

b. t.