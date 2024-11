Volley A2 maschile. Smartsystem Essence hotels, ecco i tre punti. Il libero Raffa: "Successo che fa bene al morale»

Tre punti dal sapore speciale per la Smartsystem Essence Hotels Fano (foto Acuti a muro) che espugna Reggio Emilia e risale in classifica. "Tre punti d’oro – afferma il libero Mattia Raffa – che ci danno prima di tutto grande fiducia e poi sicuramente beneficio alla nostra classifica. E’ vero che anche in casa con Brescia siamo caduti dopo due anni di imbattibilità, ma vincere a Reggio Emilia ci servirà per sbloccarci fuori casa". E’ infatti la prima vittoria in A2 lontano dalle mura amiche per i biancorossi. Rispetto ad altre occasioni i fanesi sono riusciti a gestire meglio i momenti più importanti della gara, vedi finale di quarto set: "A Reggio Emilia è stata buona la gestione di certi frangenti – continua Raffa, al terzo anno in maglia virtussina – è vero che alcune volte caliamo caratterialmente e concediamo qualcosa, ma contro la Conad è successo tutto il contrario perché nel finale siamo venuti fuori noi". Capitan Manuel Coscione evidenzia invece il lavoro che quotidianamente sta facendo la squadra: "In allenamento vi assicuro che stiamo cercando di limare le cose che dobbiamo migliorare, come per esempio la gestione della battuta, ovvero capire quando è il momento di forzare oppure no. Ora abbiamo davanti a noi ancora due gare cruciali, dobbiamo continuare così". "Buona partita – conclude il regista virtussino – ma in trasferta abbiamo ancora margini di crescita".

b. t.