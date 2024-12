Volley A2 uomini. E’ in arrivo la Consar Ravenna. La Virtus prepara la rivincita

Dopo la positiva ed incoraggiante prova di Prata di Pordenone, la Smartsystem Essence Hotels Fano torna davanti al proprio pubblico giovedì 26 alle 18 ospitando i ravennati della Consar. E’ la prima giornata di ritorno con le due squadre distanziate di nove punti e reduci da due maratone: i romagnoli in casa contro Macerata (3-1 sofferto) e i virtussini a Prata (2-3). La gara di andata (3-0 Ravenna) è ormai acqua passata, come afferma il ds Mattia Brunetti: "Ricordo il nostro esordio – afferma Brunetti –, in un palazzetto storico come il Pala De Andre’, perdemmo nettamente per 3 a 0 con ottima prestazione da parte loro. Ora però giochiamo in casa noi e sappiamo benissimo che in queste occasioni sappiamo valerci. Sono fiducioso e sicuro che abbiamo buone possibilità di fare bene". Ritorna a Fano da ex Alessio Tallone, ma attenzione anche all’opposto Tommaso Guzzo che domenica scorsa contro Macerata ha disputato un’ottima partita. I pericoli maggiori per i virtussini arriveranno però dal centro con la coppia Copelli-Canella mentre Jan Feri affiancherà Tallone a banda con lo svedese Ekstrand che partirà dalla panchina. Sulla sponda virtussini coach Mastrangelo ha capito che può fare affidamento sulla panchina: Jacopo Rizzi in battuta e difesa, Tommaso Mandoloni al servizio, Ian Klobucar e Federico Compagnoni utili per dar respiro a Pietro Merlo e Alessandro Acuti.

b. t.