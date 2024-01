Volley A3 maschile, il bilancio della Smartsystem. "Per la Virtus una stagione super. Ma adesso vinciamo in trasferta»

La Smartsystem Fano chiude il 2023 superando in casa un mai domo Lecce e ritornando ad essere la seconda forza del campionato di serie A3. Un 2023 che ha emozionato e galvanizzato il popolo virtussino dopo la promozione sfiorata lo scorso anno ed un inizio di stagione agonistica ai vertici: "Abbiamo interpretato un anno da protagonisti – afferma il presidente della Virtus Emidio Cennerilli, premiato prima della gara con Lecce –, una stagione straordinaria in cui veramente è mancato poco per il salto di qualità. L’inizio di quella attuale è stato un po’ sfortunato con la vicenda dell’opposto, però siamo corsi ai ripari cercando di fare il meglio possibile. E che dire del nostro straordinario pubblico, anche con Lecce il Palas era quasi pieno nonostante fossimo il 30 dicembre". Il presidente della Virtus si concentra poi sul futuro e ribadisce: "Abbiamo costruito una squadra che può fare bene e lottare per traguardi importanti – continua Cennerilli –, ma attualmente stiamo brillando in casa e facendo male fuori. Le prossime gare, Napoli in campionato il 7 gennaio e successivamente in Coppa Italia con San Giustino, saranno decisive. Sia lo staff tecnico che i giocatori si devono assumere le proprie responsabilità e lavorare per crescere puntando poi a giocare i playoff con il piglio giusto". b.t.