Volley a3 maschile: lo schiacciatore Ridas Skuodis. "San Giustino, ci abbiamo sempre creduto»

SAN GIUSTINO – La vittoria contro Modica lascia al secondo posto la Ermgroup San Giustino, sempre protagonista in serie A3 maschile. Grande prova dello schiacciatore Ridas Skuodis che ha commentato così: "Sotto 11-14 al tie-break ci abbiamo sempre creduto. È un vittoria che, per orgoglio personale, vale tanto, anche perché in trasferta avevamo perso tre a due e volevamo rifarci. Avevamo un po’ il dente avvelenato da quella partita, credo sia il segnale di una squadra che non molla ed è sempre viva. Non è la prima partita che riusciamo a recuperare da punteggi abbastanza scomodi, anche a Modica eravamo sotto due a zero e siamo comunque riusciti a recuperare due set. Personalmente sono soddisfatto della prestazione".

Questa la classifica: Macerata 36, Fano 29, San Giustino 29, Lagonegro 28, Palmi 25, Sorrento 21, Modica 21, Casarano 19, Lecce 18, Napoli 17, Sabaudia 15, Bari 13, Marcianise 11.