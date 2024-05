Volley a3 maschile. San Giustino, c’è il libero Filippo Pochini

SAN GIUSTINO – Dovrebbe essere questione di giorni è verranno svelati i colpi di mercato della Pallavolo San Giustino per il campionato di serie A3 maschile. Uno dei colpi più attesi dalla tifoseria è quello che riguarda il sostituto di Davide Marra, che ha chiuso la carriera, il club biancoazzurro si è mosso per cercare un valido sostituto ed il d.s. Gustinelli si era detto felice di aver concluso l’operazione. Stando ai bene informati, gli altotiberini avrebbero messo sotto contratto il libero Filippo Pochini, atleta di grande esperienza, con una strepitosa carriera sulle spalle e proveniente da Reggio Emilia (A2). Nella passata annata agonistica con la maglia degli emiliani ha disputato 28 partite giocando 97 set, 445 gli interventi sulla palla in ricezione con il 36,2% di esito perfetto. Senza dubbio una delle migliori stagioni per il giocatore perugino che ha il compito di sostituire una bandiera biancoazzurra. Il trentacinquenne è cresciuto nelle giovanili del Perugia (con cui ha esordito in A1), per poi maturare 8 anni in B, compiendo dal 2017 il salto in avanti e acquisendo esperienza in 5 campionati di A2 e due di A1.