Volley A3 MASCHILE. San Giustino, preso lo schiacciatore . Daniele Carpita

SAN GIUSTINO – C’è un nome nuovo nella rosa degli schiacciatori alla banda per la squadra che affronterà il prossimo campionato di serie A3 maschile con la maglia della Pallavolo San Giustino. È quello dello schiacciatore lombardo Daniele Carpita (nella foto) che afferma: "È la prima volta che esco dai confini della mia regione e quindi a San Giustino dovrò imparare a gestirmi il giornaliero fuori di casa. È il caso di dire che cambio aria in tutti i sensi, ma che soprattutto giocherò in una squadra ambiziosa. Nella settimana delle finali nazionali under 19 ho parlato con diverse persone, mi sono reso conto della bellezza degli impianti e mi hanno parlato molto bene della società. Ritrovo l’amico Jacopo Biffi, palleggiatore che è già stato mio compagno di squadra. Con lui ho disputato un campionato, quindi per ciò che riguarda l’intesa ci conosciamo bene". Cresciuto a Segrate, nel 2018 si è trasferito a Brugherio, arricchendo il proprio palmares personale con un titolo nazionale under 14, due a livello di under 17 e una junior league; un mese fa è stato finalista proprio a San Giustino nella categoria under 19. In maglia azzurra è stato campione europeo under 18 e tuttora è convocato per i raduni collegiali della juniores. In prima squadra ha calcato i campi della serie B nel 2021 con Milano e nel biennio successivo con Brugherio realizzando 267 punti, comprensivi di 28 ace e di 26 muri.

Alberto Aglietti