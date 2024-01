Volley a3 maschile. San Giustino sfida Bari. Coach Cioffi suona la carica

SAN GIUSTINO – La serie A3 maschile riporta tra le mura amiche la Ermgroup San Giustino che oggi alle ore 16 affronta la Just British Bari. Ci credono i ragazzi allenati da Marco Bartolini che vogliono rimanere in corsa per inseguire l’obiettivo dei play-off. Alla vigilia del confronto è il libero Gian Marco Cioffi: "All’andata è stata una partita lunghissima e l’abbiamo portata a casa con le unghie e con i denti. Sappiamo quindi bene che tipo di squadra sia il Bari, per cui ci siamo allenati con scrupolo, vogliamo prenderci il risultato pieno e possibilmente anche con un minimo di lucidità. Da qui alla sosta avremo degli impegni fondamentali, ce la metteremo tutta, perché i play-off sono per noi fondamentali da raggiungere". Arbitri: Polenta (AN) e Simone Fontini (RM).

SAN GIUSTINO: Biffi - Cappelletti, Quarta - Bragatto, Wawrzynczyk - Skuodis, Marra (L).