Volley b1 femminile. La Lucky Wind Trevi passa al tie-break

LUCKY WIND TREVI

3

NIMIS POMEZIA

2

(23-25, 25-21, 23-25, 19-25, 15-11) TREVI: Corradetti 21, Danaila 20, Casareale 12, Gresta 12, Kraja 8, Di Arcangelo 4, Natalizia (L1), Della Giovanpaola 1, Mariano, Sirci. N.E. – Tardioli, Tizi, Pioli (L2). All. Piero Camiolo.

POMEZIA: Frasca 26, Corvese 18, Liguori 10, Prati 7, Viglietti 5, Oggioni 4, Biagini (L), Valerio 6, Giampaoli, Taglione, Zannoni. N.E. - Palermo, Romanelli. All. Gianluca Tarquini.

Arbitri: Annese e Vannuzzi.

TREVI – Bersaglio centrato per la Lucky Wind Trevi. Segnali confortanti quelli visti nel match contro la forte Nimis Pomezia. Le padrone di casa partono forte ma vengono riprese (17-17), allo sprint un errore costa l’uno a zero. Molto equilibrio nel secondo parziale (14-13). Terza frazione in bilico sino all’11-12. Quarto periodo in salita. Al tie-break arriva il trionfo.