Volley Banca Macerata, Castellano proiettato alla sfida della Serie A2

"La nuova squadra avrà l’obiettivo di doversi ambientare in fretta al campionato: troveremo un gioco più fisico e ci sono giocatori che dovranno imparare a conoscere la categoria". Maurizio Castellano, confermato coach della Volley Banca Macerata, è già proiettato al campionato di A2 di volley maschile conquistato lo scorso anno al termine di una stagione esaltante". "In A2 – avverte – non ci saranno squadre cuscinetto e non ci potremo permettere passaggi a vuoto, ma escluse forse un paio di squadre che si sono attrezzate per guidare il campionato, sono convinto che potremo giocarcela contro tutti". La Società biancorossa si appresta a presentare le novità in vista della prossima stagione di Serie A2, ma riparte da alcune certezze fondamentali, prima tra tutte il coach che ha guidato la squadra verso la conquista della promozione. "A Macerata – dice – si lavora molto bene, ho trovato una società di primissimo livello". Castellano è stato preso la scorsa estate dopo l’esperienza a Fano e ha portato la squadra maceratese nella categoria superiore. "Mi auguro di avere ancora di avere il Banca Macerata Forum ancora più pieno. Lo scorso campionato abbiamo lavorato molto in questo senso e vogliamo proseguire su questa strada: dobbiamo giocare una bella pallavolo, offrire uno show sportivo che invogli le persone a seguirci". Ci saranno delle novità del roster e alcuni protagonisti in A3 hanno cambiato formazione non rientrando nei piani tecnici. "Ci tengo – dice – a ringraziare ancora una volta i ragazzi che nella passata stagione ci hanno aiutato a raggiungere la A2, hanno fatto un lavoro straordinario e senza di loro oggi non saremmo qui".