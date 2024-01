Volley. Bartoccini stasera in Coppa al PalaBarton

PERUGIA – Si gioca stasera (alle ore 20,30) la coppa Italia in serie A2 femminile, la Bartoccini Fortinfissi Perugia tra le sue mura comincia il cammino dal quarto di finale della manifestazione. A contendergli il passaggio nel turno successivo la Omag Mt San Giovanni in Marignano. Le padrone di casa dirette dal tecnico Andrea Giovi si presentano con l’ottimismo derivante dalla striscia di successi inanellata. A far pendere l’ago della bilancia dalla propria parte potrebbe essere la centrale Benedetta Bartolini. Due gli ex di turno, sulla panchina delle ospiti ci sarà l’allenatore Matteo Bertini, tra i pericoli maggiori da cui guardarsi c’è anche l’opposta Serena Ortolani. Arbitri: David Kronaj (VA) e Martin Polenta (AN).

PERUGIA: Ricci - Montano, Cogliandro - Bartolini, Traballi - Kosareva, Sirressi (L).

San Giovanni in Marignano: Turco - Ortolani, Consoli - Parini, Pecorari - Nardo, Caforio (L).

A.A.