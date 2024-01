Volley. Bastia, è una prima parte di stagione sorprendente

BASTIA UMBRA – È una prima parte di stagione sorprendente quella archiviata dalla società della Bastia Volley. Nella serie C femminile la squadra biancoazzurra è sola al comando al termine del girone d’andata, con dieci vittorie ed una sola sconfitta. Un buonissimo cammino quello delle ragazze degli allenatori Cacciatore e Dionigi che possono contare su una rosa competitiva con ottime prospettive. Nel campionato regionale di serie D femminile il team bastiolo guida il suo girone con sette vittorie e una sconfitta. Le ragazze guidate da coach Fiorella di Leone non sono partite con i favori del pronostico ma gara dopo gara hanno inanellato successi mostrando una notevole crescita. Nella seconda divisione femminile le giovanissime atlete mostrano continui progressi tecnici, non avendo sempre continuità di risultato. Le ragazze guidate da Bruno Lalleroni sono attualmente al sesto posto in classifica.