Volley Champions League femminile. Savino Del Bene, percorso netto. Non si ferma neppure in Polonia

BIELSKO–BIALA

0

SAVINO DEL BENE

3

BKS BOSTIK ZGO BIELSKO–BIALA: Suska (L2), Nowicka, Pacak 9, Borowczak 13, Janiuk ne, Szewczyk ne, Laak 5, Angelina 3, Abramajtys ne, Drabek (L1), Piasecka 15, Orzilowska 6, Brzoza ne, Geiko. All.: Piekarczyk.

SAVINO DEL BENE SCANDICCI: Magnani (L2), Herbots 6, Castillo (L1), Kotikova, Ognjenovic 1, Bajema 12, Graziani ne, Nwakalor ne, Carol 5, Baijens 4, Antropova 28, Mingardi ne, Gennari ne. All.: Gaspari.

Arbitri: Aro – Rodriguez Machin

Parziali: 22-25, 22-25, 23-25

Tre vittorie (per 3-0) su tre e primo posto solitario nel girone di Champions. La Savino Del Bene trionfa in Polonia, dopo un inizio con qualche incertezza mette a punto il motore e dilaga. Gaspari parte con Ognjenovic-Antropova in diagonale, Carol e Baijens al centro, Bajema e Herbots in banda, e Castillo libero. Il primo set è avvincente, le polacche tengono bene mentre le biancoblù accusano qualche difficoltà in ricezione e nel muro-difesa. Dal 7-7 le padrone di casa scappano fino al 19-15; Gaspari chiama il time-out. E con sei punti consecutivi Scandicci si allinea e sorpassa, ma è di nuovo pari sul 22-22. A questo punto la pipe di Herbots, un muro vincente di Baijens e un errore avversario portano la Savino Del Bene sull’1-0.

Seconda frazione: la musica cambia, Scandicci ritrova sé stessa e Antropova spara con la magistrale regia di Ognjenovic, una Carol inesorabile a muro e le altre che giocano a occhi chiusi. Il secondo set è combattuto ma non ha più niente da dire: 2-0. Si riparte, le polacche ci riprovano, sul 14-13 si illudono ma tre punti di fila di Scandicci e una Antropova letteralmente devastante (eletta MVP con 28 punti, 3 ace e 6 muri) le riportano con i piedi a terra. La superiorità è netta, dà adito a qualche errore ma sul 20-22 il traguardo è ormai a vista, e Carol e Kate tirano giù il bandone. Con 12 palle a terra anche Bajema in doppia cifra; delle avversarie bene Piasecka (15) e Borowczak (13). Muri: 12-5 per Scandicci, ricezione 42%-33%, attacco 48%-43%., e 2.800 spettatori. Franco Morabito